Minimalna plača naj bi kmalu znašala že 800 evrov, kaj bomo z inflacijo?

Koalicijska pogodba, ki so jo stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica pisale dobra dva tedna, vsebuje pet krovnih poglavij - skupnost, medgeneracijsko zavezništvo, vzgojo, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport, zeleni preboj in še zdravstvo. Tisto, kar slehernega državljana v tem trenutku verjetno najbolj skrbi pa je, kako se bomo uspešno spopadali z inflacijo. Bodoča vlada napoveduje, da bo že prihodnje leto minimalna plača znašala vsaj 800 evrov, minimalna pokojnina pa 700 evrov. Ob tem pa bodo pogosteje izvajali izračun minimalnih stroškov. A obenem bodo razveljavili dohodninsko reformo, ki bi v naših žepih postopoma do leta 2025 pustila več denarja.

