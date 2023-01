Kaj dvig plače pomeni zaposlenim?

Minimalna plača se za 100 evrov zvišuje zaradi inflacije osnovnih dobrin in ker so najbolj na udaru prav tisti, ki večji del plače porabijo za hrano, pijačo in osnovne življenjske stroške, je po seji vlade povedal minister za delo Luka Mesec. Oskrbovalke v domovih starejših, strežnice, negovalke, čistilke, pomočniki in pomočnice kuharjev, proizvodni delavci, poštarji začetniki, trgovke in še bi lahko naštevali, so poklici, ki za delo prinašajo minimalno plačilo. Obiskali smo dom starejših občanov, kjer smo govorii z gospodinjo oskrbovalko, negovalko in kuharsko pomočnico. Koliko jim pomeni 100 evrov več na mesec ali na leto, je to pravzaprav še ena njihova mesečna plača?