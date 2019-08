Minister BiH trdi, da ima dokaze o hrvaškem nezakonitem ravnanju z migranti

Dodal je, da njegovo ministrstvo za posredovanje v teh primerih ni pristojno, saj gre za zunanjo politiko. Vse podatke so posredovali predsedstvu BiH, od katerega pričakujejo odziv, prav tako od zunanjega ministrstva, ki je seznanjeno, da hrvaška policija oborožena vstopa na ozemlje BiH in s tem krši ozemeljsko celovitost BiH.

"Imamo informacije, da na naše ozemlje vstopajo oboroženi in posnetke tega, kar počnejo z migranti, ki iz BiH pridejo na Hrvaško, ki jih nato pretepajo, odvzemajo denar in mobilne telefone ter vrnejo k nam," je povedal Mektić.

Šuhret Fazlić, župan Bihaća, kjer se nahaja največ migrantov, ki so nezakonito prišli v BiH in želijo oditi na Hrvaško, je izrekel podobne obtožbe ta teden v pogovoru za hrvaški časnik Jutarnji list.

Dejal je, da hrvaški policisti vse migrante, ne glede na to, ali so prišli iz BiH ali Srbije, preženejo v BiH čez mejo pri Bihaću.

"Hrvaška policija, oborožena s kalašnikovkami, na našo stran meje pride do kilometra daleč. Predstavim se jim in povem, da to ni v skladu z zakoni, oni pa samo skomignejo z rameni in povedo, da imajo takšne ukaze," je povedal. Poudaril je, da tovrstnega ravnanja ni mogoče upravičiti z odvračanjem migrantov.

Hrvaške policiste na meji z BiH so doslej že večkrat obtožili nasilja do migrantov, kar Zagreb vztrajno zanika.