Minister Cigler Kralj obljublja sistemske rešitve in pomoč domovom za starostnike

Virus nezadržno prodira med najranljivejše - v domove starejših. V Rogaški Slatini, enem od novih žarišč, imajo 13 okuženih stanovalcev. Po odvzemu večjega števila brisov v začetku tedna so potrdili dodatne okužbe z novim koronavirusom tudi v koroškem DSO Črneče. Skupno so doslej okužbe potrdili pri 12 stanovalcih in štirih zaposlenih. Da je treba nujno ukrepati, je pozval tudi Jelko Kacin. Pogovarjali smo se z državnim sekretarjem ministrstva za delo, ki skrbi za področje DSO-jev. Kakšne so razmere in kaj je minister obljubil direktorjem domov?