Minister Gantar predstavil strategijo cepljenja

Prva pošiljka cepiva dvojca Pfizer-BioNtech naj bi k nam skoraj zagotovo prispela v prvi polovici januarja. V njej naj bi bilo cepiva za 50 tisoč ljudi. Prednost bodo imeli v DSO, kjer okužba najbolj divja in kjer štejemo tudi največ smrtnih primerov. Cepili bodo starejše in zaposlene v domovih, ki to želijo, preostanek cepiva pa gre najbolj izpostavljenim zdravstvenim delavcem. Najprej bodo cepili v 20 bolnišnicah po državi, kasneje, tudi po prihodu drugih cepiv, bodo mrežo cepljenja razširili na primarno raven, na družinske zdravnike.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:41 audio-control-play-line Iz SVETA: Strategija cepljenja proti covidu 01:29 audio-control-play-line Iz SVETA: Strategija cepljenja icon-chevron-left icon-chevron-right