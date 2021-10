Minister Vizjak trdi, da ima čisto vest

'Gre za konstrukt, za zmanipulirano lepljenko različnih izjav in sumim v avtentičnost teh posnetkov." Tako minister Vizjak komentira zvočne posnetke pogovora med njim in podjetnikom Bojanom Petanom iz leta 2007, ki so jih včeraj razkrili v oddaji 24UR ZVEČER. Vizjak situacijo dojema kot poskus likvidacije njega s položaja okoljskega ministra. Na vprašanje novinarjev, ali namerava odstopiti s položaja ministra, ni neposredno odgovoril, rekel je le, da ima čisto vest.