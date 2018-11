Minister za kibernetsko varnost, ki še nikoli ni uporabljal računalnika

Yoshitaka Sakurada ima več odgovornosti, med drugim je kot minister odgovoren za uspe šno izvedbo polet nih olimpijskih in paraolimpijskih iger, ki jih bo Tokio gostil leta 2020. Kot minister je tudi prevzel odgovornost zagotavljanja kibernetske varnosti v času olimpijskih iger in urejanje japonske kibernetske politike. A med odgovarjanjem na vprašanja v parlamentu se je rahlo zataknilo. Kot je izpostavil Guardian, je minister že precej hitr o priznal, da ne uporablja računalnika.

"Že od 25. leta sem svojim tajnicam in zaposlenim narekoval, kaj naj napišejo in komu pošljejo. Zato nisem čutil potrebe, da bi sam uporabljal računalnik." Ko so opozicijski poslanci po vidnem presenečenju nadaljevali z vprašanji, se je 68-letnik samo še bolj zapletal, saj niti ni vedel, ali se USB ključi uporabljajo v japonskih jedrskih elektrarnah. Še več, vedel ni niti, kaj sploh USB ključ je. Kot so izpostavili številni na Twitterju, je jasno le eno: "Minister je najbolj kibernetsko varna oseba na Japonskem (če ne celo na svetu), saj hekerji težko vdrejo v papirnato beležnico."

Po precej nenavadnem zaslišanju v parlamentu se že govori, da je neprimeren minister in to ne samo za kibernetsko varnost. Že večkrat se je zapletal glede projektov, ki jih vodi, saj je na vprašanje, koliko bo vlada namenila za olimpijske igre, odgovoril, da 1.500 jenov (12 evrov), kar je nekoliko manj od obljubljenih 150 milijard jenov. Prav tako ni vedel, kdo je predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja, s katerim naj bi večkrat imel stike in tudi ne, da so prosili, da se olimpijskih iger udeležijo tudi severnokorejski športniki.