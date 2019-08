Minister Zajc zagotavlja, da je situacija obvladljiva vsaj za tri mesece

Ključno vprašanje na sestanku pri ministru za okolje Simonu Zajcu je bilo, kje se kopičijo nevarni odpadki in kam z njimi. Minister je po sestanku povedal, da je situacija obvladljiva vsaj za naslednje tri mesece. Podjetja, ki lahko sprejemajo nevarne odpadke in ki so bila povabljena na sestanek, so mu namreč zagotovila, da lahko prevzamejo dodatnih 14.000 do 15.000 ton takšnih odpadkov.