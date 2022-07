Ministri prejeli nadomestila za dopust: Počivalšek kar 15.000, Kustečeva 13.500 evrov

50 funkcionarjev Janševe vlade, tudi ministri, je zadnji dve let tako močno delalo za državo, da niso imeli časa za dopust. Ko pa so po volitvah izgubili in nekateri tudi ostali brez svojih položajev, so si izplačali več kot 230.000 evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust, kar je prvi razkril tednik Mladina. Gre za ministre, državne sekretarje, vodje kabinetov in svetovalce Janševe vlade. Najvišjo odškodnino v višini skoraj 15.000 evrov je prejel nekdanji minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, drugo najvišjo pa nekdanja šolska ministrica Simona Kustec, in sicer v višini 13.500 evrov.