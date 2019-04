Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in varuh človekovih pravic sta obiskala Dom na Krasu v Dutovljah, kjer je na zaprtem oddelku za 12 ljudi nameščenih 20 oseb z duševnimi motnjami. Psihično in tudi fizično nasilje med stanovalci in tudi do zaposlenih je tudi zaradi prostorske in kadrovske stiske zelo pogosto. Ministica je zato napovedala takojšnje ukrepe.