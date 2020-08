Ministrica prikimala ravnateljem: s 1. septembrom se v šole vračajo vsi učenci

Otroci se s 1. septembrom vračajo v šolske klopi. Tako je na tradicionalni konferenci ravnateljic in ravnateljev šol in vrtcev, ki poteka na Brdu pri Kranju, povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Če bo epidemiološka situacija v državi to omogočala, se v šolske klopi po t. i. zelenem modelu vračajo tako osnovnošolci kot srednješolci, vendar ob doslednem upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ. Na konferenci, ki bo trajala tri dni, bodo ravnatelji seznanjeni z vsemi modeli, ki jih imajo na mizi, pripravljeni pa bodo morali biti na vse. Pa bodo lahko zadostili priporočilom?