Ministrica Simona Kustec na prvem testu negativna na koronavirus

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec, ki na dobrodelni slavnostni večerji Olimpijskega komiteja ni nosila zaščitne maske, je negativna na koronavirus. Prav tako so negativni izvidi zaposlenih na Komiteju, ki so bili v stiku z okuženim sodelavcem. Ministrica Kustec se je za napako sicer opravičila prek Twitterja, a krivdo prevalila na organizatorja dogodka. Opozicija pa zaradi ministričinega ravnanja zahteva nujno sejo odbora za zdravstvo in njen nepreklicni odstop.