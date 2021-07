Ministrstvo sklenilo pogodbo v vrednosti 166.000 evrov za nadgradnjo aplikacije #OstaniZdrav

Ministrstvo je v začetku tedna sklenilo pogodbo v vrednosti dobrih 166.000 evrov za nadgradnjo in vzdrževanje aplikacije #OstaniZdrav. Naročilo je dobilo edino podjetje, ki je ponudbo oddalo, in sicer RSTEAM, ki je to aplikacijo na podlagi nemške pravzaprav ustvarilo. S polletno pogodbo so za vzdrževanje skrbeli že do sedaj. Ta pogodba je torej zdaj potekla, novo pa so sklenili za obdobje dveh let.

Aplikacijo si je v 11 mesecih naložilo slabih 382.000 ljudi, kar predstavlja le okoli 18 odstotkov vseh prebivalcev. A da bi z aplikacijo zajezili širjenje okužb, bi jo moralo uporabljati najmanj 60 odstotkov ljudi.

Še nižji pa so odstotki pri vpisovanju pozitivnih okužb: v zadnjih treh mesecih je bilo v Sloveniji potrjenih 34.000 okužb, od tega je bilo v aplikacijo vnešenih le slabih 2000 - kar je manj kot šest odstotkov.