Ministrstvo: V zdravstvenih ustanovah lahko delajo tudi okuženi delavci brez simptomov

"Kadrovske stiske se ne rešuje na način, da varnost in zdravje tako zaposlenih kot tudi stanovalcev niso zaščiteni," meni predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič .

V usmeritvah, ki jih je podpisala država sekratarka Tina Bregant, sicer piše tudi, da naj bolnišnice, domovi in drugi zavodi preprečijo srečanja zaposlenih, ki delajo v različnih conah. A kako preprečiti stik okuženega in zdravega zaposlenega, ki delata skupaj v rdeči coni? Kako ob že tako veliki prostorski stiski zagotoviti še dodatno ločeno garderobo, stranišče in jedilnico? "Gradnja našega doma enostavno to resnično ne omogoča. Že vzpostavljanje rdeče cone je bil velik izziv, tako da dodatno deljenje doma v drobljene cone je res nemogoče," pojasnjuje Helbelova.

Teh usmeritev ministrstva za zdravje ne podpira niti vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović, ki je na današnjem sestanku z direktorji domov za starejše prihod okuženega na delo odsvetovala, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti, če rdeča cona ni v ločeni stavbi.Aleš Rozmanpa dodaja: "Ta rešitev je daleč ven iz optimuma. Je rešitev v sili, za primer, da bi kritično število zaposlenih zbolelo in enostavno ne bi mogli več oskrbovati vseh obolelih. Za enkrat se nam tega ukrepa ni bilo treba posluževati."Je pa v domu Petrovo Brdo pretekle dni delalo kar sedem okuženih zdravstvenih delavcev.