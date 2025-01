Ministrstvo za podjetja 'v krizi' pripravlja shemo skrajšanega delovnika

Lani smo na trgu dela zabeležili rekordno brezposelnost v zgodovini samostojne Slovenije in visoko stopnjo zaposlenosti. Delodajalci so najpogosteje povpraševali po čistilcih, strežnikih, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev. Manko kadra je bil tudi v bazenu za zdravstveno nego, pri vzgojiteljih predšolskih otrok in učiteljih v osnovnih šolah. Za 18 odstotkov se je sicer povečal delež brezposelnih presežnih delavcev in stečajnikov. Država zato za podjetja, ki se znajdejo v krizi, pripravlja subvencionirano shemo skrajšanega delovnega časa.