Ministrstvo za gospodarstvo se že pripravlja na PKP 9

Na pomoč gospodarstvu prihaja že osmi protikoronski paket. Medtem ko vlada meni, da gre pri njem za ukrepe, ki delujejo in bodo še naprej pomagali tako pri ohranjanju delovnih mest kot pri preživetju podjetij, pa ima gospodarstvo še vedno kup vprašanj. Eno med njimi je zagotovo povezano s subvencioniranjem delodajalčevih prispevkov za zaposlenega. Vprašanje, ki pesti tiste, ki imajo manj prometa ali pa so le delno odprti, pa je, ali to subvencioniranje pripada tudi njim. Ministrstvo za gospodarstvo pa se že pripravlja na PKP 9.

