Ministrstvo za izobraževanje pripravilo štiri scenarije za potek novega šolskega leta

Čeprav verjetno nihče od učencev ne razmišlja o prihodnjem šolskem letu, so načrti o poteku izdelani. Pripravljeni so štirje scenariji, ki vključujejo vse možne kombinacije šolanja. Kako bo potekal pouk in kaj bo to pomenilo za učence, pa je odvisno od tega, kakšna bo epidemiološka slika tik pred 1. septembrom. A zagotovo tudi prihodnje šolsko leto ne bo običajno, zato se je treba pripraviti na nov vsakdan.