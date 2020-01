Slovenska vojska je sporočila, da so se slovenski vojaki med napadom pravočasno umaknili v zaklonišče in niso bili poškodovani. O napadu sta bila obveščena tudi predsednik Pahor in obrambni minister Erjavec, ki sta v jutranjih urah vzpostavila videokonferenco z vojaki v Erbilu. Po sestanku slovenskega obrambnega vrha so sprejeli odločitev o začasnem umiku naših pripadnikov iz Iraka.