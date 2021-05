Ministrstvo za zunanje zadeve uslužbencem poslalo SMS: Vsi boste aretirani

Dvesto uslužbencev javne uprave je sredi popoldneva dobilo SMS-sporočilo z ministrstva za zunanje zadeve v katerem je pisalo: Vsi ste aretirani. Na ministrstvu se opravičujejo za dogodek in sporočajo, da testirajo aplikacijo, ki omogoča množično pošiljanje SMS-sporočil za namene predsedovanja svojim uslužbencem in tistim, ki bodo pri njem sodelovali. Zakaj so ob testiranju aplikacije napisali takšno vsebino?

