Zaradi strahu pred karanteno mejni prehodi s Hrvaško minuli vikend pokali po šivih

Smo v pričakovanju odločitve vlade, ali bomo zadnje avgustovske dni še lahko šli na Hrvaško ali bo ob povratku potrebna 14-dnevna karantena, kar bi večino verjetno prepričalo, da ostane doma. Epidemiološka slika se pri južnih sosedih namreč ves čas slabša, zato so mejni prehodi z Hrvaško minuli vikend pokali po šivih. Večina se je želela vrniti domov čimprej, da bi se izognili karantenam. Na Obrežju je v nedeljo mejo prečkalo kar 20.000 potnikov, policisti pa so izdali preko 1000 karantenskih odločb. Če pa se na hrvaško morje šele odpravljate, smo preverili, katere županije so najbolj varne.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:59 audio-control-play-line Iz SVETA: Kam na Hrvaško je še varno potovati? 02:19 audio-control-play-line Iz SVETA: Mejni prehodi pokali po šivih icon-chevron-left icon-chevron-right