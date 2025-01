Dan žalovanja: minuta molka in zvok sirene v čast preminulim kameratom

Zaradi tragične nesreče sta vlada in župan Velenja razglasila dan žalovanja. Najbolj pozorno so se preminulih spomnili prav v Šaleški dolini, kjer sta potekali žalna seja in slovesnost, še pred tem pa so se na osrednjem trgu v Velenju zbrali domačini, ki so se pred kipom rudarja, sokrajanov in prijateljev spomnili z minuto molka. Znova so zadonele tudi sirene.