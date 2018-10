Miši istega spola s pomočjo znanstvenikov do mladičev

Sesalci pri razmnoževanju polovico svojega genoma podedujejo od matere, polovico pa od očeta. Pri tem so nekateri geni podvrženi posebnemu mehanizmu, imenovanemu genetsko vtisnjenje. Za ta mehanizem je značilno, da se izrazi le kopija gena enega od staršev.

Da bi obšli ta mehanizem, so znanstveniki uporabili haploidne embrionalne matične celice, ki imajo samo en set kromosomov, in ne dveh kot pri običajni spolni reprodukciji. S posebnim postopkom so spremenili genetsko sestavo celice, pri čemer so izbrisali vtisnjene gene. Nato so celico vbrizgali v jajčece miši. Postopek se je sicer pri moških in ženskih parih miši razlikoval.