Se vam je morda zgodilo, da ste med sprehodom po Ljubljani naleteli na miši? Ogromno jih je namreč mogoče opaziti v gozdovih, očitno pa tudi v središču prestolnice. Podobnim scenarijem smo bili priča tudi pred natanko desetletjem, ko so naše kraje preplavile miši. Koliko jih je danes, ali so te nevarne in kje se zadržujejo?