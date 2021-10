Janša se sestanka o vladavini prava in svobode medijev ni udeležil

Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev že drugi dan ugotavlja, ali v Sloveniji na področju vladavine prava in svobode medijev vse poteka skladno z evropskimi merili in transparentno. Sestanki so se začeli že v sredo, med drugim so se srečali z novinarji, informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik in nekdanjo predsednico Društva državnih tožilcev Mirjam Kline. V ospredju so bile tako že dolgo poznane, a še vedno nerešene teme: neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev, nefinanciranje STA in napadi na medije.