'Mislijo, da smo pripravljene za streho nad glavo storiti vse'

S hudim pomanjkanjem cenovno dostopnih stanovanj se soočajo številne evropske države, najbolj so na udaru prestolnice in turistične meke, kot so Pariz, Berlin, Barcelona in druge metropole. Vse več Evropejcev najemnini za stanovanje namenja kar 40 odstotkov svojega dohodka. Nekatera mesta so zaradi protestov prebivalcev napovedala tudi zvišanje davkov in večji nadzor nad kratkoročnim oddajanjem nepremičnin, predvsem turistom. A za zdaj brez uspeha. Na Irskem pa je nedavna raziskava pokazala, da se je močno povečala oddaja stanovanj v zameno za spolne usluge.