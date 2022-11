Brez kančka ličil postala najlepša ženska Velike Britanije

Najlepša ženska Velike Britanije je postala Melisa Raouf, miss brez kančka ličil na svojem obrazu. Ker že lep čas prevladujejo pretirani lepotni ideali, se marsikatero dekle ne počuti dovolj samozavestno, da bi od doma odšla brez ličil. Angleška misica, ki je razbila mit lepotnih tekmovanj in pokazala svojo naravno lepoto, je pred svojo odločitvijo vsak dan za ličenje porabila do tri ure. Sama pravi, da je zdaj veliko bolj samozavestna in se v svoji koži počuti dobro. Njeno dejanje podpirajo mnogi, med njimi tudi naša misica in vizažistke, ki priporočajo, da na svoj obraz nanesemo le toliko ličil, da poudarimo že svoje naravne poteze.