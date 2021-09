Misterij ženske s Krka dobil svoj epilog: gre za 57-letno slovaško menedžerko

Misterij ženske, neznane 57-letnice, ki so jo zmedeno brez spomina pred tednom dni našli na Krku in o kateri so poročali številni svetovni mediji, je dobil svoj epilog. Identiteto Slovakinje, o kateri so do zdaj le ugibali, so namreč hrvaški policisti s pomočjo Interpola in pridobljenih fotografij potrdili, dokončno pa jo bodo identificirali šele s preverbo prstnih odtisov.