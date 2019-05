Mjanmar po več kot 500 dneh izpustil zaprta novinarja

Po izpustitvi je Lone dejal, da ne bo nikoli opustil novinarskega poklica."Zelo sem srečen in navdušen, da vidim svojo družino in sodelavce. Komaj čakam, da grem v svojo redakcijo," je povedal novinarjem.

33-letni V a Lone in 29-letni Kjav Soe sta bila lani septembra obsojena na sedem let zapora po zakonu o državnih skrivnostih, piše BBC.

Več kot 720.000 Rohing je bilo prisiljenih pobegniti v Bangladeš po naraščajočem nasilju v Mjanmarju. Po tem, ko je vojska v pretežno budistični državi pobijala Rohinge, posiljevala ženske in zažigala dojenčke, so se oblasti spravile nad novinarje, ki so poskušali raziskati njihove zločine nad to muslimansko manjšino, poroča CNN.

Predstavnik Združenih narodov v Mjanmaru Knut Ostby je v izjavi ocenil, da je njuna izpustitev znak v smeri izboljšanja svobode medijev in zaveze vlade glede tranzicije k demokraciji.