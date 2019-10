Obsežnega in zahtevnega podviga se je lotil mladi nizozemski izumitelj s sodelavci: s posebnimi napravami, nekakšnimi gigantskimi glavniki, želi iz oceanov očistiti gore smeti, zlasti plastike. V oceane namreč vsako leto odvržemo zastrašujočih devet milijonov ton plastičnih odpadkov, večino tja prinesejo reke. In prvi spodbudni rezultati so tu: čistilna naprava že deluje med Kalifornijo in Havaji, tri so namestili tudi v Aziji. Toda pri takšni količini onesnaževanja dela zlepa ne bo zmanjkalo.