Mlad kuhar je zaradi epidemije razvil posel in začel strankam kuhati na domu

V rubriki Uspešne zgodbe tokrat o mladem kuharju, ki je bil v času epidemije na čakanju, a je to izkoristil, da se je lotil ideje kuhanja na domu. Rojstni dnevi, druženja prijateljev, družine, celo zaroke so dogodki, za katere ga najamejo in poleg kuhinjskega šova, ki jim ga pripravi, pravi, da strankam ni treba skrbeti, kdo bo pospravljal za njim. V času epidemije je videl priložnost, da je razvil posel, o katerem je prej le razmišljal, ni pa imel časa, da bi se ga lahko lotil.

