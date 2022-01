Mlad podjetnik služi z odkupom in prodajo odpadnih sekundarnih surovin

Zdaj pa k uspešni zgodbi 21-letnega Marka Nikolića, ki je pred slabim letom zagnal podjetje, ki zbira, odkupuje in prodaja vse vrste odpadnih sekundarnih surovin. Njegov potencial so prepoznali v Nemčiji in Avstriji, od koder so mu donirali dve napravi za razgradnjo avtomobilskih katalizatorjev. Za tovrstno delo ga je navdušil oče, ki se je že pred dvajsetimi leti ukvarjal s katalizatorji. Prve je kupil z odškodnino, ki jo je prejel po prometni nesreči. Temu bi res lahko rekli sreča v nesreči.