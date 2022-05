Od vremena je odvisen mlad, šele 22-letni kmet, ki se je lotil prav posebne pridelave: modro-zelene alge spiruline, ki ji slovensko podnebje navadno ne ustreza. A podjetnemu kmetu je kljub temu to uspelo, in to le streljaj od središča Kranja. Na polju za domačo kmetijo je postavil tri bazene, v katerih kot prvi pri nas goji slovensko spirulino, ki se uporablja kot prehransko dopolnilo, saj je polna antioksidantov, beljakovin in vitaminov, in jo prodaja pod blagovno znamko Eko Janez.