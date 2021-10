Mlada mariborska inovatorja na Kickstarterju predstavila lesen inhalator

Matej Žnidarič in Žan Michel Žurga sta mlada inovatorja iz Maribora, ki sta ustvarila poseben inhalator za eterična olja. Iz prostočasnega projekta, na katerem sta delala po pouku in med vikendi, si nista mislila, da bosta najmlajša Slovenca, ki bosta svojo kampanjo predstavila na globalni platformi Kickstarter. Namen inhalatorja Kiff je ljudem pomagati pri odvajanju od kajenja in hkrati blažiti simptome, ki so povezani s stresnim načinom življenja, kot sta anksioznost in nespečnost. Kako sta prišla na idejo o inhalatorju in kakšna je bila pot do končnega izdelka?