Mlada Slovenca med epidemijo uspela z vadbo prek spleta

Med epidemijo se je internet izkazal za ključnega povezovalca ljudi med delom od doma, zacvetele so spletne trgovine, postal pa je tudi prostor in rešitev za različne storitve. Eva in Nik, fitnes trenerja, ki sta tudi že pred koronakrizo uspela s svojimi elastikami za vadbo pod imenom Peach booty plan, sta v času, ko so fitnesi zaprli svoja vrata, svoje vadbe preselila na splet. Zdaj ju prek ekranov spremlja in z njima vadi prek 12 tisoč Slovenk, s svojimi programi pa se širita tudi v tujino.

