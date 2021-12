Mlada Slovenca ustvarila projekt za hišo brez odpadkov

Navadno obsežne projekte, povezane z okoljem in trajnostjo, vodijo večje korporacije z večjimi sredstvi, pri nas pa se je začelo drugače. Projekt hiše brez odpadkov, ki se bo prilagajala podnebnim spremembam, sta zagnala mlada okoljsko ozaveščena Slovenca. Naravi prijazna razgradnja in gradnja nove hiše v Žalcu se je začela čisto preprosto. Od večletnega življenja v sožitju z okoljem, ideji o hiši brez odpadkov do prve nagrade evropskih razsežnosti. Od kar 2000 idej s cele Evrope sta le s tremi skicami prepričala preprost Žalčan in mlada arhitektka s svetovnim znanjem.