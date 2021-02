Komaj 15-letna Mariborčanka Ella Hojnik kaže velik teniški potencial. Lani je namreč prišla do mednarodnega naslova na tekmovanju Tennis Europe v kategoriji do 16 let v Kopru. Njen talent pa ni ostal neopažen. Dobila je vabilo na prestižno akademijo Rafaela Nadala na Majorki, kjer bo ostala do konca junija.

