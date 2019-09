Mladega Indijca varnostniki ujeli med izdajanjem za 80-letnika

V nedeljo okoli enajste ure zvečer je pozornost osebja na mednarodnem letališču Indira Gandhi v indijskem New Delhiju, sicer najbolj živahnem indijskem letališču, pritegnil starejši možakar, oblečen v belo tuniko, hlače in črne copate ter s turbanom na glavi. Na vse pretege se je trudil, da bi se lahko neopazno vkrcal na nočni let v New York. Kot se je izkazalo, pa se je s svojo opravo zelo očitno izmikal pregledu varnostnikov. "Predstavljal se je, da je zelo star in obnemogel," je za CNN povedal Shrikant Kishore , predstavnik tamkajšnjih varnostnih organov.

"Eden izmed naših sodelavcev je moškega v invalidskem vozičku prosil, naj vstane. Odgovoril je, da ne more stati. Nato ga je vprašal, če lahko to stori s pomočjo opore. Na koncu je z očitnim odporom tudi vstal," je dogajanje na letališču opisal sogovornik. Dodal je, da je v tistem trenutku varnostnik uvidel, da je imel možakar s snežno belo brado in lasmi dlake po ostalem delu telesa črne barve. Poleg tega se je na vse pretege trudil izogniti očesnemu stiku.

Ko so ga prosili, naj pokaže potni list, je pokazal dokumente, iz katerih je bilo razvidno, da je njegovo ime Amrick Singh, ki je bil rojen februarja 1938 v New Delhiju. Glede na omenjene podatke bi moral biti torej možakar star 81 let, a je bil dejansko skoraj pet desetletij mlajši.

"Vsekakor ni bil star 80 let, njegova koža je izgledala kot koža mlajše osebe," je Kishore še povedal za CNN.

V nadaljevanju postopka je moški varnostnemu osebju vendarle izdal pravo ime in starost. Razkril je, da je v resnici 32-letni Jayesh Patel, ki prihaja iz zvezne države Gudžarat. Med držanjem ponarejenega potnega lista so ga prijeli varnostniki in ga predali organom za priseljevanje. Podrobnosti o tem, zakaj se je 32-letnik izdajal za ostarelega možakarja, pa še vedno niso znane.

Mednarodno letališče Indira Gandhi, znano tudi kot letališče Delhi, je sicer dvanajsto najbolj živahno letališče na svetu. Leta 2018 je prek njega potovalo blizu 70 milijonov potnikov.