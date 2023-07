Bešič Loredan ne dviguje pošte, vlada razrešuje še Šabedra

Še jutri in minil bo 15-dnevni rok, ko naj bi Bešič Loredan s pošte prevzel obvestilo Državne volilne komisije. Če ga ne bo, bo DVK, za katero je to prvi tak primer, postopek ponovila. In v roku 23 dni – če odgovora ne bo – smatrala, da se Loredan mestu poslanca odpoveduje. Sam sicer svojih načrtov še ni razkril – ne javnosti ne premierju. "Verjemite mi, da se v politiki ne bojim čisto ničesar. In ta odločitev je čisto njegova, o tem se pa nisva pogovarjala. Pogovarjala sva se marsikaj, o tem pa ne," trdi Golob.

Tako tudi premier po odslovitvi svojega aduta za izvedbo zdravstvene reforme ne razkriva in ne komentira potencialnih imen njegovega naslednika. "Meni je najbolj pomembno, da bo minister znal povezati vse tiste deležnike in vse tiste posameznike, ki danes kljub počitnicam na polno delajo na ukrepih za zdravstveno reformo. Minister mora biti predvsem povezovalec in mogoče malo manj vizionar," o nasledniku Bešiča Loredana pravi Golob.

To naj bo Zdravko Doktorovič, pa podmladek vladnega SD-ja v parodiji predlaga premierju Golobu in mu predstavlja svojega namišljenega kandidata za ministra, ki bi po njihovo rešil trenutno krizo sredstev, možnosti in predvsem vrednot v zdravstvu. "Tisti, ki trenutno plačujejo, recimo upokojenci, 30 evrov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi zaradi večjih potreb plačali 300. Tisti, ki je v družbi uspešen, torej ima veliko denarja, zakaj bi on plačeval? Naj bo njemu zdravje dano kot dar," so predlagali satirično.

A ob robu satirične akcije Mladi forum do dosedanjih zdravstvenih ukrepov – denimo več kot 100-milijonski interventni zakon, po katerem so se čakalne vrste podaljšale namesto skrajšale – ostro. "Absurd. Upamo, da bo vnaprej vlada takšno 'zafrkavanje' pustila nam, zdolgočasenim študentom, in da bo naslednji minister za zdravje okoli reform zganjal manjši cirkus, saj gre tu dobesedno za vprašanje življenja in smrti, ko pride do mnogih naših sodržavljanov. Vlada, zresnite se," poziva Luka Rotar iz Mladega foruma SD.

Beovićeva: Mogoče bi bilo bolje, da minister ni zdravnik

In zares, kdo bi lahko prevzel za vlado z vidika reforme najpomembnejši, a obenem zaradi razmer neugoden položaj ministra za zdravje? Še vedno je živa ideja, da to ne bi bil zdravnik. A v Sloveniji je ljudi, ki se na zdravstveni sistem spoznajo, relativno malo, pravi predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović. "Tako da bo treba pač iskati med njimi, verjetno ne glede na to, ali je to zdravnik ali ne. Seveda imamo serijo zdravnikov, ki so zelo hitro zaključili mandat, kar govori seveda v prid temu, da bi bilo mogoče bolje, da to trenutno ni zdravnik."

Vlada na dopisni seji skoraj mesec dni po odhodu Loredana razrešuje še njegovo desno roko Aleša Šabedra s čela direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.