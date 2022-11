"Zame pa je bil junak godec godcev Lojze Slak, s svojo je harmoniko začaral vso Slovenijo" se glasi delček iz pesmi Moj junak, ki so ga simpatični mladi harmonikarji posvetili legendi slovenske narodno zabavne glasbe - harmonikarju Lojzetu Slaku. Pridno so vadili vsak dan in sedem ur snemali videospot, nato pa so pesem končno predstavili vsem ljubiteljem narodnozabavne glasbe.