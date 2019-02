Mladi nogometaši, katerih življenja so ugasnila prehitro

Derbi med Flamengom in njegovim velikim rivalom Fluminense, ki v Braziliji velja za veliko nogometno poslastico in bi na stadionu Maracana moral biti odigran danes, so po poročanju CNN preložili.

Lokalne oblasti so že včeraj na novinarski konferenci identificirale vseh deset žrtev: 15-letni Christian Esmério Candido , 14-letni Athila de Souza Paixão , 14-letni Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas , 14-letni Bernardo Pisetta , 14-letni Pablo Henrique da Silva Matos , 15-letni Vitor Isaías, 14-letni Gedson Santos , 15-letni Jorge Eduardo Santos, 16-letni Rykelmo de Souza Vianna in 15-letni Samuel Thomas Rosa.

Iz vrst omenjenega kluba prihajata tudi obetavna Vinicius Junior, ki je lani prestopil k Real Madridu, in Lucas Paqueta , ki ga je kupil AC Milan. Oba dobro poznata mladinski center, zagotovo pa tudi nesrečne fante. Paqueta je povedal, da se spominja mostu blizu centra, h kateremu ga je kot otroka pripeljala mama. "Jaz sem te pripeljala do sem. Ostalo je na tebi," naj bi mu dejala.

Na dobri poti k temu je bil 15-letni vratar Esmerio, ki so ga že vpoklicali, da zastopa brazilske reprezentačne barve U17, njegovo igro pa so že opazovali tudi evropski nogometni skavti.

Trije ranjeni so 15-letni Jonathan Cruz Ventura , 14-letni Cauan Emanuel Gomes Nunes in 15-letni Francisco Diogo Bento Alves . Eden od njih je utrpel hujše opekline po rokah in vratu. Opečenega naj bi imel 35 odstotkov telesa.

Omenjeni mladinski center so sicer pred dvema mesecema obnovili in razširili ter ga znova odprli. Požar naj bi izbruhnil v starejšem delu centra, za katerega naj bi načrtovali, da ga bodo porušili.

Nogometni svet odet v črno

Flamengo je eden najbolj poznanih in najboljših brazilskih nogometnih klubov, ki so ga v preteklosti zaznamovali igralci, kot so Ronaldinho, Zico, Bebeto in Romario.

Sožalje z žalujočimi družinami je izrazil brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je na Twitterju, da je tragedija zahtevala žrtve mladih ljudi "na poti uresničevanja svojih sanj".

Brazilski podpredsednik in velik navijač omenjenega kluba Hamilton Mourao pa je zapisal: "Kot oboževalec in športni navdušenec sočustvujem z družinami, klubom in vsem rdeče-črnim narodom. Naj jim Bog pomaga!"

Predsednik kluba Flamengo Rodolfo Landim je izrazil sožalje in povedal, da je ta incident največja tragedija, kar jo je klub doživel v 123 letih. "To je velika žalost, ni lahko," je dejal.