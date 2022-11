Mladi plezalec s snemanjem zdrsa povzročil veliko razburjenja

V četrtek je veliko razburjenja povzročil videoposnetek mladega fanta, ki je posnel, kako je pri vzponu na Triglav kljub ustrezni opremi zdrsnil s stene, in to objavil na spletu. Ostro ga je pograjal inštruktor gorskega reševanja Matjaž Šerkezi, češ da s takšno objavo v nevarnost spravlja tudi druge, ki to gledajo, všečkajo in hočejo ponoviti. Ob tem je spomnil, da se gorski reševalci vsako leto srečujejo s takšnimi posamezniki, ki za razliko od njega niso imeli sreče, da bi jo ob zdrsu v gorah odnesli le z raztrganimi oblačili. Reševalci tako naletijo na pretresljive prizore, ki tudi na njih pustijo posledice. Letos je v gorah življenje izgubilo že 27 oseb, kar je pet več kot lani v vsem letu. Hudo se je poškodovalo 155 ljudi, do četrtka pa so gorski reševalci že presegli število intervencij iz lanskega leta, ki je bilo rekordno.