Mladi podnebni protestniki znova preplavili ves svet

Ne samo v Sloveniji, mladi so zavzeli tudi druga mesta po svetu ter predstavnike vlade in parlamente pozvali k odločnemu in pravičnemu podnebnemu ukrepanju. Prvi so se na ulice podali mladi v Avstraliji in Aziji, protestni val pa se nadaljuje v Evropi. O množični udeležbi poročajo predvsem iz italijanskih mest.

Okoli 40.000 mladih je danes zjutraj val protestov sprožilo v novozelandskem parlamentu. Gre za največjo udeležbo na protestih v okviru gibanja Petki za prihodnost na Novi Zelandiji doslej. Gibanje je sicer navdahnila 16-letna Švedinja Greta Thunberg. Na Novi Zelandiji so sicer mladi protestirali v 40 mestih, po nekaterih podatkih naj bi protestiralo 170.000 Novozelandcev, kar je 3,5 odstotka celotne populacije. Pouk so danes preskočili tudi številni mladi Indijci. Največ se jih je zbralo v New Delhiju."Vi ste razlog, da planet umira in vi ste lahko tisti, ki ga boste rešili," so tamkajšnji mladi prek transparentov sporočali vladi in parlamentu.

"Vlade so brezupne, zato moramo ukrepati sami," je povedala 14-letna Anyasha Singh."Na obrazih vidim enako jezo, kot smo jo videli na obrazu Grete, ko je govorila na podnebnem vrhu Združenih narodov," je dodal 21-letni Dennis Mathew. Mladim iz Azije, Avstralije in Nove Zelandije so kmalu sledili evropski vrstniki. Ti so se na ulice podali v številnih državah, tudi v Sloveniji.O visoki udeležbi poročajo zlasti iz Italije, samo v Rimu naj bi jih se zbralo okoli 250.000.

Tamkajšnji šolski minister Lorenzo Fioramontije ta teden šole pozval, naj ne sankcionirajo učencev, ki se bodo danes namesto pouka udeležili protesta. Okoli 150.000 protestnikov so našteli tudi v Milanu, okoli 100.000 v Neaplju, še približno 100.000 v Torinu.

FOTO: 24ur.com

Večtisočglave množice protestnikov so preštevali tudi drugod po Evropi, med drugim so o protestih poročali iz Finske, Portugalske, Nemčije, Avstrije, Danske, Švice, Madžarske, Španije, Nizozemske, Bolgarije ...

Da ni planeta B, je danes odmevalo v številnih slovenskih mestih, poleg Ljubljane med drugim še v Mariboru, Kopru in Novem mestu. Po več sto ljudi je bilo opremljenih s transparenti, z vzklikanjem pa so opozarjali, da zahtevajo spremembe, in to takoj.

FOTO: Aljoša Kravanja

FOTO: Bobo