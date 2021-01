Mladi vse bolj ranljivi. Bi bilo treba prevetriti strategijo boja proti koronavirusu?

Kljub zapletom z dobavo cepiv predsednik vlade Janez Janša zatrjuje, da bomo do poletja izpolnili želeno stopnjo precepljenosti prebivalstva. Morebitni tretji val, ki naj bi z angleškim sevom potekal prav zdaj, je tako po njegovem prepričanju tudi zadnji. A cena vladne strategije za zajezitev koronavirusa ima veliko postransko škodo pri najbolj ranljivih mladih ljudeh. Vse glasnejša so opozorila, da pešajo fizično in psihično, zato se poraja vprašanje, ali bi bilo morda smiselno malo prevetriti strategijo boja proti koronavirusu.

