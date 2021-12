Mladi zdravniki hočejo iz enotnega plačilnega sistema

V sekciji Mladih zdravnikov že dalj časa opozarjajo, da so plače glede na delovne razmere in njihovo izobrazbo veliko prenizke. Mnogi specializanti namreč za povprečno 150 ur mesečno dobijo le nekaj več kot tisoč evrov plače. Njihova glavna zahteva je, da se vsi zdravniki izvzamejo iz enotnega plačilnega sistema. V nasprotnem primeru se nam obeta beg možganov iz javnega zdravstva na zasebne klinike ali celo v tujino. To pa bi lahko dolgoročno pomenilo popolno sesutje javnega zdravstvenega sistema, saj mladi zdravniki predstavljajo več kot polovico delovno aktivnih zdravnikov.