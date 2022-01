Urna postavka specializanta anesteziologije na intenzivi nižja od postavke za jemanje brisov

V Sloveniji nam ta trenutek primanjkuje tisoč osebnih zdravnikov. Konkretneje: na 100 tisoč Slovencev imamo komaj 64 zdravnikov, medtem pa je evropsko povprečje postavljeno precej višje, in sicer 105 zdravnikov na 100 tisoč prebivalcev. Kar pripelje do jasnega zaključka, da je naša primarna raven popolnoma izčrpana, izgorelost je, v primerjavi z letom 2019, višja za več kot 20 odstotkov. Naše javno zdravstvo je torej v slabi kondiciji, obeti pa so, ob dejstvu, da vse več zdravnikov odhaja tudi drugam, le še slabši in kako takšne razmere v zdravstvu komentira zdravstveni minister Janez Poklukar?