Mladi na podnebnem protestu v z dimom prekritem Sydneyju

Več sto aktivistov in šolarjev si je za najnovejšo 'tarčo' protestov v Sydneyju izbrali sedež vladajoče stranke, ki se v zadnjih tednih sooča z obsežnimi gozdnimi požari.

Protestniki so tako nosili napise "zažigate našo prihodnosti" - protesti pa potekajo prav v času, ko je Sydney znova prekril oblak dima zaradi več sto požarov, ki že več tednov divjajo na jugovzhodu države, najhuje je prizadeta zvezna država Novi Južni Wales. Znanstveniki krivdo za to pripisujejo naraščajočim temperaturam in podnebnim spremembam – neobičajno suhe, vroče in vetrovne razmere ter suša namreč še dodatno 'spodbujajo' požare. Do sedaj je umrlo šest ljudi, uničenih je na stotine domov.