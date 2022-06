Nakup ponaredkov in dostop do piratskih vsebin sta bolj ali manj običajni praksi med 15 do 25 let starimi Evropejci. Čeprav se je piratstvo v času korone vendarle zmanjšalo, s ponudbo platform za pretočne vsebine, torej strani, kot so Voyo, Netflix in ostale, mladim očitno ni več težko plačati nekaj evrov na mesec za materiale, ki smo jih večinoma brezplačno, čeprav nezakonito, prenašali na naše računalnike.