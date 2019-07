Mladim Poljakom ne bo treba plačevati dohodnine

ŠALA DNEVA Arhiv

Andrej je star že 40 let, pa še vedno nima dekleta. Nekega dne ga prijatelj Vlado vpraša: "Kako to, da pri tvojih letih še vedno nimaš žene. Vsi ostali iz družbe smo že poročeni, ti pa dekleta menjavaš kot po tekočem traku!"

Andrej: "Tega pa nisem sam kriv. Katerokoli dekle pripeljem domov, za mojo mamo ni dobra." Vlado: "No, potem moraš pa najti dekle, ki bo podobno tvoji mami.'' Čez nekaj tednov se spet srečata ... Vlado: "In? Si našel dekle, podobno materi?" Andrej: "Seveda sem. Popolnoma tak karakter ima. Mama je navdušena.'' Vlado: "Se bosta torej poročila?" Andrej: "Kje pa. Moj oče je ne prenese!"