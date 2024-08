Mladinski svet Slovenije: Vlada je pozabila na mlade

Iskanje stanovanj, študentskih del, pa izogibanje neplačanim delom. Vse to so izzivi, s katerimi se danes srečujejo mladi med 15. in 29. letom. A kljub zatrjevanju vlade ob nastopu mandata leta 2022, da so mladi prioriteta, je ostalo le pri obljubah. Zato ob današnjem mednarodnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo, da neposlušnosti, nesodelovanja, nevključevanja mladih in nezmožnosti za dialog z vlado ne bodo več trpeli.