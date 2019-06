Mladoletnim migrantom ukinjajo pravno pomoč, učenje jezika in rekreacijo

Administracija ameriškega predsednika je sporočila, da mladoletnim migrantom brez spremstva, ki so v zavetiščih, ukinja vso pravno pomoč, učenje angleškega jezika in rekreacijo. Otroci bodo poslej deležni le še storitev, ki so nujne za njihovo življenje in varnost.

Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravstvo in socialo Mark Weber je dejal, da bo zaradi naraščanja števila mladoletnikov, ki vstopajo v ZDA brez staršev, konec junija zmanjkalo denarja za vse, razen za najnujnejše storitve. Odločitev je sicer v nasprotju z ameriško zakonodajo, odločitvami zveznih sodišč in državnimi zakoni, ki za mladoletnike v varstvu zvezne vlade zahtevajo obvezno izobraževanje in rekreacijo. Vlada Donalda Trumpa vlada je zavetišča obvestila, da ne bo plačala stroškov za pravno pomoč, izobraževanje in rekreacijo retroaktivno od 22. maja. Odločitev Trumpove administracije je v nasprotju z ameriško zakonodajo. FOTO: AP "Kaj si bodo še izmislili? Ali jim bodo kmalu vzeli še pitno vodo ali hrano? Ta odločitev je povsem nezakonita," je sporočil pravnik Carlos Holguin, ki je leta 1997 uspel s tožbo proti zvezni vladi in izsilil minimalne standarde za zaprte otroke po ZDA. Trumpova vlada je letos dobila v varstvo 40.800 otrok, ki so prestopili mejo brez staršev. Zvezna zakonodaja določa, da jih morajo iz obmejnih zaporov hitro preseliti v zavetišča. Trumpovi vladi to sedaj uspeva povprečno po 48 dneh. Velika večina je najstnikov iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja.